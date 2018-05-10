Более 130 тысяч человек посетили Музей Победы 9 Мая 

В этот праздничный день Музей Победы посетили более 130 тысяч человек.
С самого утра и в течение всего дня Музей Победы был полон людей, где для посетителей была подготовлена большая праздничная программа. Особой популярностью пользовались открытые площадки военной техники Музея Победы.
В пиковые часы перед входом в Музей образовалась большая очередь из желающих посмотреть экспозиции, послушать гала-концерт в Зале Полководцев или посмотреть военные фильмы, которые весь день, начиная с 12 часов, демонстрировались в двух кинозалах музея.
Около Музея Победы выступил сводный детский духовой оркестр, прошла выставка ретро-автомобилей–знаменитых «Побед» военного времени и многое другое. Многие повязывали георгиевские ленточки на специальную конструкцию «Голубь мира», а желающие могли отведать солдатскую кашу.
Весь день 9 Мая вход в музей и на открытые площадки был бесплатным, и в течение всего дня на сайте музея можно было посмотреть текстовую он-лайн трансляцию, рассказывающую о том, как проходят торжества в честь великого праздника!
«Я благодарен всем, кто разделил с нами этот праздник и сделал этот день таким замечательным. Еще раз от всей души поздравляю с Днем Победы наших ветеранов, желаю им крепкого здоровья и долгих лет жизни», — сказал директор Музея Победы Александр Школьник.