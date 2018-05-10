Более 130 тысяч человек посетили Музей Победы 9 Мая

В этот праздничный день Музей Победы посетили более 130 тысяч человек.

С самого утра и в течение всего дня Музей Победы был полон людей, где для посетителей была подготовлена большая праздничная программа. Особой популярностью пользовались открытые площадки военной техники Музея Победы.

В пиковые часы перед входом в Музей образовалась большая очередь из желающих посмотреть экспозиции, послушать гала-концерт в Зале Полководцев или посмотреть военные фильмы, которые весь день, начиная с 12 часов, демонстрировались в двух кинозалах музея.

Около Музея Победы выступил сводный детский духовой оркестр, прошла выставка ретро-автомобилей–знаменитых «Побед» военного времени и многое другое. Многие повязывали георгиевские ленточки на специальную конструкцию «Голубь мира», а желающие могли отведать солдатскую кашу.

Весь день 9 Мая вход в музей и на открытые площадки был бесплатным, и в течение всего дня на сайте музея можно было посмотреть текстовую он-лайн трансляцию, рассказывающую о том, как проходят торжества в честь великого праздника!