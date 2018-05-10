Опытный образец первого российского двухпорошкового 3D-принтера установят на Урале

"Опытный образец собран в НПО «ЦНИИТМАШ» с участием наших специалистов. После запуска в «ЦНИИТМАШ» и подтверждения своей работоспособности 3D-принтер как выполненная работа будет сдан Минобрнауки РФ , перевезен в Новоуральск и установлен на площадке УЭХК", — сказали в пресс-службе.

По словам заместителя директора УЭХК Олега Елистратова, в планах на 2019 год — изготовить еще два 3D-принтера нового поколения. «В этом году НПО „Центротех“ (предприятие Топливного дивизиона ГК „Росатом“, Новоуральск, Свердловская область) также должно запустить небольшую опытно-промышленную установку по производству порошков для аддитивных машин», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что проект реализуется при участии Минобрнауки РФ, Московского института стали и сплава, НПО «ЦНИИТМАШ», «ГИРЕДМЕТ», Санкт-Петербургского политехнического университета, УЭХК и НПО «Центротех».

О предприятиях

ООО «НПО „Центротех“ специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также различной продукции общепромышленного назначения, является дочерним обществом АО „ТВЭЛ“.

АО „УЭХК“ — предприятие Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“. Первая продукция предприятия — обогащенный уран — была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО „УЭХК“ сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России

Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.