В Кабардино-Балкарии займутся очисткой школ и больниц от ртути

Кабардино-Балкарии разработали программу по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп, а также по очистке от невидимых опасных загрязнений больниц и школ региона. Проект подготовлен сотрудниками республиканского научно-исследовательского предприятия «Антиртутный центр», который с 1970-х годов занимается исследованиями ртути.

«На первом этапе работы предполагается обследование всех медучреждений и учреждений образования, второй этап — демеркуризация (очистка от паров ртути) обнаруженных загрязненных площадей, и третий — внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов от населения», — сообщил ТАСС главный специалист центра Тимур Шапиев.

Сейчас в Кабардино-Балкарии отходы, содержащие ртуть, собираются и вывозятся за пределы региона для утилизации на специализированные предприятия. По словам Шапиева, в перспективе, при увеличении объема таких отходов «Антиртутный центр» сможет заниматься сбором и утилизацией самостоятельно.

«У нас в республике существует своя установка для утилизации, она была приобретена несколько лет назад, но пока не используется — чтобы ее запустить, нужно создать отдельную инфраструктуру, оборудовать помещение, нужен дополнительный штат сотрудников. Поэтому до сих пор мы занимались вывозом люминесцентных ламп и других отходов за пределы республики. Всего за время нашей работы (с 2009 года) было вывезено около 80 тысяч люминесцентных ламп. В прошлом году мы вывезли на утилизацию 9,42 тысячи ламп, 426 термометров и 130 кг других ртутьсодержащих отходов», — пояснил главный специалист «Антиртутного центра».

Школы и больницы не место для марганцовки

Кабардино-балкарские специалисты уверены, что многие социально-значимые учреждения региона, прежде всего больницы и школы, нужно очистить от ртутных загрязнений, которые были накопленны ранее.

«В основном, источником заражения в данном случае служат разбитые ртутные термометры. За последние месяцы мы провели работу по обследованию и частичной демеркуризации городской клинической больницы в Нальчике и республиканской больницы. Всего же, по собранной нами информации, сегодня около 30−40% медучреждений республики имеют ртутное заражение и требуют мероприятий по демеркуризации… Также сейчас мы заключаем договора со школами республики, кроме того, готовится постановление правительства, итогом которого должна стать более системная работа с муниципалитетами», — пояснил Шапиев.

По его словам, полностью избавиться от паров ртути в помещении, где был разбит обычный градусник, практически невозможно применения без специальных средств. «Видимые нам ртутные шарики покрыты невидимым слоем микрортути, который создает огромную площадь испарения. Зарегистрировать эту невидимую ртуть можно с помощью специального прибора — ртутного газоанализатора, который показывает, сколько ртути содержится в кубическом метре воздуха. Санитарная норма для жилых помещений — 0,0003 мг, все, что выше — вредит человеческому здоровью, замеры после того, как в комнате развился обычный термометр, показывают превышение в 15−30 раз», — уточнил эксперт.

По его словам, микрортуть нельзя удалить подручными средствами, в том числе содой и марганцовкой. «Пользуются, например, раствором соды или марганцовки, потому что они создают на микрокапельках ртути слой окисла, и она перестает испаряться. Но через несколько дней, особенно после влажной уборки, в помещении снова появляется концентрация паров ртути», — уточнил Шапиев.

Полтора десятка лет назад в республике разработали специальные препараты, которые по данным «Антиртутного центра», способны нейтрализовать ртутное загрязнение. «Наши препараты, взаимодействуя с ртутью, образуют комплекс, который становится растворимым в воде и перестает испаряться. После обработки ими замеры в помещениях показывают полный ноль по ртути. Один из этих препаратов включен в методичку МЧС РФ , и именно этими препаратами мы сейчас работаем, проводя демеркуризацию», — уточнил эксперт.

Программа по обращению с отходами ртути «О мерах по решению проблем ртутного загрязнения на территории Кабардино-Балкарии», разработанная в регионе, направлена на согласование в местное правительство.

«Я думаю, эта работа будет пилотной на территории Северного Кавказа… В рамках программы рассматривается система сбора, транспортировки и утилизации отработанных энергосберегающих и люминесцентных ламп, термометров, батареек у населения КБР и в организациях, а также демеркуризация помещений», — отметил замначальника ГУ МЧС по региону Магомед Анаев.