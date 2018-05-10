Населенные пункты Кабардино-Балкарии очистят от опасных загрязнений

НАЛЬЧИК , 10 мая. / ТАСС /. Сотрудники научно-исследовательского и внедренческого предприятия «Антиртутный центр» в Кабардино-Балкарии , который с 1970-х годов занимается исследованиями ртути, разработал программу по сбору и утилизации содержащих опасное вещество люминесцентных ламп, а также по очистке от невидимых, но опасных загрязнений больниц и школ республики, рассказал ТАСС в четверг главный специалист центра Тимур Шапиев.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ртуть может оказывать токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также на легкие, почки, кожу и глаза. ВОЗ рассматривает ртуть в качестве одного из десяти основных химических веществ, представляющих значительную проблему для общественного здравоохранения. В 2013 году ВОЗ призвала полностью прекратить к 2020 году использование ртути в термометрах и приборах для измерения артериального давления. С июля 2018 года в России будет ограничено использование устаревших ртутных ламп и светильников, в том числе трубчатых люминесцентных ламп.

"На первом этапе работы (по реализации программы по обращению с ртутьсодержащими отходами в КБР — прим. ТАСС) предполагается обследование всех медучреждений и учреждений образования, второй этап — демеркуризация (очистка от паров ртути) обнаруженных загрязненных площадей, и третий — внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов от населения", — сказал Шапиев.

Сейчас, по его словам, обращение с отходами, содержащими ртуть, в республике сводится к их сбору и вывозу за пределы региона, где их утилизируют специализированные предприятия. В перспективе, при увеличении объемов таких отходов и при наличии договоров на их утилизацию, «Антиртутный центр» может заниматься этой деятельностью сам.

"У нас в республике существует своя установка для утилизации, она была приобретена несколько лет назад, но пока не используется — чтобы ее запустить, нужно создать отдельную инфраструктуру, оборудовать помещение, нужен дополнительный штат сотрудников. Поэтому до сих пор мы занимались вывозом люминесцентных ламп и других отходов за пределы республики. Всего за время нашей работы (с 2009 года) было вывезено около 80 тыс. люминесцентных ламп. В прошлом году мы вывезли на утилизацию 9,42 тыс. ламп, 426 термометров и 130 кг других ртутьсодержащих отходов", — рассказал главный специалист «Антиртутного центра».

Спецрастворы вместо марганцовки

Однако вывозить и утилизировать отходы, содержащие ртуть, недостаточно — по мнению кабардино-балкарских специалистов, сегодня во многих социально значимых учреждениях, прежде всего больницах и школах, требуется проведение специальных мероприятий по очистке от ртутных загрязнений, накопленных ранее.

"В основном источником заражения в данном случае служат разбитые ртутные термометры. За последние месяцы мы провели работу по обследованию и частичной демеркуризации городской клинической больницы в Нальчике и республиканской больницы. Всего же, по собранной нами информации, сегодня около 30–40% медучреждений республики имеют ртутное заражение и требуют мероприятий по демеркуризации… Также сейчас мы заключаем договора со школами республики, кроме того, готовится постановление правительства, итогом которого должна стать более системная работа с муниципалитетами", — сказал собеседник агентства.

Дело в том, что полностью избавиться от паров ртути в помещении, где разбился, например, обычный медицинский термометр, без специальных средств практически невозможно. «Видимые нам ртутные шарики покрыты невидимым слоем микрортути, который создает огромную площадь испарения. Зарегистрировать эту невидимую ртуть можно с помощью специального прибора — ртутного газоанализатора, который показывает, сколько ртути содержится в кубическом метре воздуха. Санитарная норма для жилых помещений — 0,0003 мг, все, что выше, вредит человеческому здоровью, замеры после того, как в комнате разбился обычный термометр, показывают превышение в 15–30 раз», — пояснил Шапиев.

При этом, по его словам, микрортуть не удаляется подручными средствами. «Пользуются, например, раствором соды или марганцовки, потому что они создают на микрокапельках ртути слой окисла и она перестает испаряться. Но через несколько дней, особенно после влажной уборки, в помещении снова появляется концентрация паров ртути — защитный слой элементарно смывается. Также считается, что можно избавиться от ртути при помощи хлорсодержащего раствора, например „Белизны“. Но ртуть, соединяясь с хлором, образовывает очень токсичные вещества, которые могут быть опаснее самой ртути», — сказал главный специалист «Антиртутного центра».

Еще полтора десятка лет назад в Кабардино-Балкарии разработали специальные составы, которые, как утверждают специалисты «Антиртутного центра», позволяют нейтрализовать ртутное загрязнение полностью. «Наши препараты, взаимодействуя с ртутью, образуют комплекс, который становится растворимым в воде и перестает испаряться. После обработки ими замеры в помещениях показывают полный ноль по ртути. Один из этих препаратов включен в методичку МЧС РФ , и именно этими препаратами мы сейчас работаем, проводя демеркуризацию», — пояснил собеседник агентства.

Пилотный регион

По мнению заместителя начальника ГУ МЧС по КБР Магомеда Анаева, проект по обращению с отходами ртути, который планируется реализовать в регионе, может стать пилотным для всего Северного Кавказа.

"Сейчас программа «О мерах по решению проблем ртутного загрязнения на территории Кабардино-Балкарии» находится на согласовании в правительстве республики. Я думаю, эта работа будет пилотной на территории Северного Кавказа… В рамках программы рассматривается система сбора, транспортировки и утилизации отработанных энергосберегающих и люминесцентных ламп, термометров, батареек у населения КБР и в организациях, а также демеркуризация помещений… Это первая подобная программа, здесь рассматривается привлечение бюджета республики, а также привлечение средств организаций, министерств и ведомств", — сказал Анаев.

Как сообщил ТАСС заместитель министра природы и экологии КБР Олег Коновалов, сегодня в республике решается вопрос о местах сбора ртутьсодержащих отходов.

"Согласно действующему законодательству, муниципальные образования республики должны определить места установки на территории каждого населенного пункта специальных контейнеров для сбора отработанных ртутных ламп, ртутных термометров, градусников, а также отработанных источников малого тока — батареек. Это действительно серьезная проблема, ею необходимо заниматься вплотную", — резюмировал заместитель министра.