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Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Владивостока вернули американскому консулу наручные часы
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Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Владивостока вернули американскому консулу наручные часы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 26 минут назад
Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока вернули американскому консулу по культуре, печати и образованию наручные часы.
Как пояснил заявитель, он прибыл рейсом из Южно-Сахалинска и после получения багажа, вспомнил о том, что забыл свои наручные часы на борту воздушного судна.
С просьбой оказать помощь и разыскать утраченные часы он обратился в дежурную часть ЛОП в аэропорту города Владивостока. Сотрудники транспортной полиции откликнулись на просьбу и помогли вернуть часы законному владельцу.
Мужчина выразил искреннюю благодарность, за оказанную помощь в поиске, так как часы ему подарил его лучший друг и они дороги как память.
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