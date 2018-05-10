Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Владивостока вернули американскому консулу наручные часы

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока вернули американскому консулу по культуре, печати и образованию наручные часы.

Как пояснил заявитель, он прибыл рейсом из Южно-Сахалинска и после получения багажа, вспомнил о том, что забыл свои наручные часы на борту воздушного судна.

С просьбой оказать помощь и разыскать утраченные часы он обратился в дежурную часть ЛОП в аэропорту города Владивостока. Сотрудники транспортной полиции откликнулись на просьбу и помогли вернуть часы законному владельцу.

Мужчина выразил искреннюю благодарность, за оказанную помощь в поиске, так как часы ему подарил его лучший друг и они дороги как память.