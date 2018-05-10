Полиция Краснодара обвинила бывшего сотрудника ГИБДД в мошенничестве

Бывший замначальника ГИБДД по Крымскому району предстанет перед судом за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Обвиняемый получил взятку свыше миллиона рублей. Об этом сообщили в СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, полицейский обманул заместителя гендиректора фирмы по перевозке крупногабаритных грузов. Экс-сотрудник полиции заявил, что может привлечь мужчину и его фирму к административной ответственности за отсутствие специального разрешения или за движение с превышением габаритов. За «молчание» злоумышленник потребовал ежемесячно выплачивать ему 80 тысяч рублей.

В итоге с 2016 по 2017 годы преступник получил с жертвы свыше миллиона рублей. Пострадавший обратился в органы. После необходимой проверки сотрудника полиции уволили.