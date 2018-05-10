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Полиция Краснодара обвинила бывшего сотрудника ГИБДД в мошенничестве
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Полиция Краснодара обвинила бывшего сотрудника ГИБДД в мошенничестве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Бывший замначальника ГИБДД по Крымскому району предстанет перед судом за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Обвиняемый получил взятку свыше миллиона рублей. Об этом сообщили в СК России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, полицейский обманул заместителя гендиректора фирмы по перевозке крупногабаритных грузов. Экс-сотрудник полиции заявил, что может привлечь мужчину и его фирму к административной ответственности за отсутствие специального разрешения или за движение с превышением габаритов. За «молчание» злоумышленник потребовал ежемесячно выплачивать ему 80 тысяч рублей.
В итоге с 2016 по 2017 годы преступник получил с жертвы свыше миллиона рублей. Пострадавший обратился в органы. После необходимой проверки сотрудника полиции уволили.
На Камчатке осудят бывшего инспектора ИК № 5 краевого УФСИН за взяточничество, злоупотребление полномочиями и покушение на сбыт наркотиков.
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