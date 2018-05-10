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«Выжженная земля»: жители Самары пожаловались на газоны на Московском шоссе
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«Выжженная земля»: жители Самары пожаловались на газоны на Московском шоссе 

63.ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
Жители Самары обеспокоены судьбой деревьев и газонов на Московском шоссе. По их словам, саженцы не смогут порадовать зеленью гостей предстоящего мирового первенства.
— Деревья на Московском шоссе посадили в прошлом году. Сейчас ни одного листочка, голые стволы, — рассказал автор фото. — Скорее всего, они не пережили зиму.
На молодых деревьях нет ни одного листочка
Скорее всего, растения не пережили зиму
Похожую ситуацию заметили недалеко от ТЦ «Московский». Листья на посаженных здесь туях пожелтели, а газон стал напоминать землю в пустыне.
— Зимой рабочие разбрасывали реагенты. Что-то во время оттепели вместе с водой впиталось в землю и «выжгло» траву, — пояснили местные жители.
Туи из зеленых стали желтыми
Большая часть газона «сгорела» от реагентов
Саженцы вдоль Московского шоссе высадили в конце ноября. Зеленые красавицы появились вдоль тоннеля и в пешеходной зоне. Практически сразу они привлекли внимание похитителей деревьев.
Все работы на магистрали завершились в конце прошлого года.
В марте в районе пересечения шоссе с улицей Потапова возникла поперечная трещина. А на тротуарах около перекрестка с Бубнова и на Мехзаводе провалилась плитка. Все эти недостатки подрядчик устранит за свой счет по гарантии.
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