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В администрации Приморья назначен новый директор департамента культуры
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В администрации Приморья назначен новый директор департамента культуры
Primpress
31 минуту назад
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Фото:
Primpress
Врио губернатора
Приморского края
Андрей Тарасенко
подписал приказ о назначении
Владимира Соколова
на должность директора департамента культуры, сообщает PRIMPRESS.
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