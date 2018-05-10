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В администрации Приморья назначен новый директор департамента культуры
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В администрации Приморья назначен новый директор департамента культуры 

Primpress 31 минуту назад
Фото: Primpress
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал приказ о назначении Владимира Соколова на должность директора департамента культуры, сообщает PRIMPRESS.
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