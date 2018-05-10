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Uber показала прототип аэротакси
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Uber показала прототип аэротакси 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Uber впервые показала журналистам прототип летающего такси. Аппарат, поднимающийся в воздух за счет электричества, не похож на автомобиль, а напоминает скорее огромный квадрокоптер. Крылья аэротакси оборудованы четырьмя роторами, сказали в Uber, что делает его безопаснее вертолета, обладающего только одним ротором.
Как было объявлено на второй ежегодной конференции Uber Elevate Summit, «воздушная» машина сможет летать на высоте 1,5—3 тысяч километров. В кабине поместятся до 4 пассажиров. На первом этапе аэротакси будет управлять человек, позднее их сделают полностью автономными.
Uber Elevate начнут тестировать в Далласе (штат Техас, США) и Лос-Анджелесе в 2020 году. Полноценный запуск услуги намечен на 2023-й, передает CNBC.
В отличие от машин Uber, перевозящих пассажиров из одного пункта в любой другой, аэротакси будут перемещаться между «вертипортами» — станциями, находящимися в самых удобных для этого местах города. Далее клиент сможет воспользоваться обычным «наземным» такси, чтобы добраться до точки назначения.
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Кроме того, такому транспорту не понадобится разгонная полоса: он сможет взлетать и приземляться вертикально, как квадрокоптер. По расчетам фирмы, поездка в «воздушном» такси обойдется всего в $1,32 за километр, что сопоставимо с расценками на тариф UberX в США.
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