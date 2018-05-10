Полиция помешала 16‐летнему «зацеперу» уехать на заработки в Сочи

Правоохранители сняли малолетнего экстремала из Майкопа с пассажирского поезда. Молодой человек планировал уехать на заработки в Сочи . Об этом сообщил УТ МВД России по Южному федеральному округу.

Подростка, который находился на сцепке последнего вагона, заметила дежурная по станции Лазаревская. Она сообщила об этом начальнику поезда. «Зацепер» проехал несколько десятков метров, после чего проводники впустили его в вагон через заднюю дверь. На станции в Сочи нарушителя сдали полиции.

Молодой человек рассказал, что решил уехать на заработки в город. Он доехал до Лазаревского автостопом, а остальной путь решил проехать экстремальным способом. На него составили административный протокол.

Ранее стало известно, что подросток‐«зацепер» погиб на крыше подмосковной электрички.