«Ночной бал» в стиле XIX века устроят на улице Барнаула

Театрализованное представление «Ночной бал» в стиле XIX века устроят в Барнауле 16 июня. На Мало-Тобольской улице соберутся не только танцоры из городских коллективов, но и все желающие. Профессионалы дадут уроки старинных танцев и научат играть в бальные игры.

С 31 мая на ул. Мало-Тобольской будут проходить тренировки и репетиции. Гостей бала просят соблюдать дресс-код: вечернее платье в пол, обувь без каблука, длинная юбка и блузка для дам, а для мужчин классические костюмы, или брюки и белая рубашка, или жилет и шейный платок.

Справки по телефону: 8-913-216-00-12 (Ольга Диденко).