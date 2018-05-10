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«Ночной бал» в стиле XIX века устроят на улице Барнаула
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«Ночной бал» в стиле XIX века устроят на улице Барнаула 

АиФ — Алтай 39 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Театрализованное представление «Ночной бал» в стиле XIX века устроят в Барнауле 16 июня. На Мало-Тобольской улице соберутся не только танцоры из городских коллективов, но и все желающие. Профессионалы дадут уроки старинных танцев и научат играть в бальные игры.
С 31 мая на ул. Мало-Тобольской будут проходить тренировки и репетиции. Гостей бала просят соблюдать дресс-код: вечернее платье в пол, обувь без каблука, длинная юбка и блузка для дам, а для мужчин классические костюмы, или брюки и белая рубашка, или жилет и шейный платок.
Справки по телефону: 8-913-216-00-12 (Ольга Диденко).
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