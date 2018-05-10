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Юные ямальцы поборются за право участвовать в президентских спортивных играх
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Юные ямальцы поборются за право участвовать в президентских спортивных играх 

ИА Север-Пресс 39 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске с 12 по 14 мая состоится региональный этап всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
В них примут участие дети от 12 до13 лет. Заявки подали команды из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Лабытнанги, Губкинского, а также Пуровского и Тазовского районов.
В программу регионального этапа президентских спортивных игр вошли соревнования по баскетболу, легкой атлетики, настольному теннису, плаванию и шашкам. Команда-победитель представит Ямал на всероссийских играх, — сообщает окружной департамент образования.
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