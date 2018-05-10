Юные ямальцы поборются за право участвовать в президентских спортивных играх

В Ноябрьске с 12 по 14 мая состоится региональный этап всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

В них примут участие дети от 12 до13 лет. Заявки подали команды из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко Лабытнанги , Губкинского, а также Пуровского и Тазовского районов.

В программу регионального этапа президентских спортивных игр вошли соревнования по баскетболу, легкой атлетики, настольному теннису, плаванию и шашкам. Команда-победитель представит Ямал на всероссийских играх, — сообщает окружной департамент образования.