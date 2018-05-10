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В конкурсе ландшафтного дизайна «Цветочный джем» появилась новая номинация
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В конкурсе ландшафтного дизайна «Цветочный джем» появилась новая номинация 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
Оргкомитет международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» объявил о новой номинации — «Городское место отдыха», прием заявок в номинации пройдет до 20 мая, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Экспертный совет открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» объявил о начале приема заявок в новой, дополнительной профессиональной номинации: «Городское место отдыха». В ней будут оцениваться компактные ландшафтные решения для отдыха — цветники размером 3 на 4 метра со скамейками, лежаками, живыми цветами, кустарниками и деревьями, где москвичи смогут отдохнуть, почитать или пообщаться с друзьями», — отмечается в сообщении.
Появление новой номинации связано с большим интересом к конкурсу со стороны профессионалов. Новая номинация предполагает не только эстетичные, но и практичные проекты. Компактный размер проектов, предусмотренный в новой номинации, позволит легко встроить их в городскую среду, озеленить те пространства, где, например, нет возможности высадить газон или установить постоянные клумбы.
Прием заявок в номинации «Городское место отдыха» уже открыт на официальном сайте конкурса «Цветочный джем» (https://moscowflowerfest.ru/) и продлится до 20 мая. При этом заявку необходимо подать именно до 20 мая, а сам проект можно прислать позже — до 31 мая.
Решение учредить новую номинацию связано с основной идеей мероприятия: показать, что в современном мегаполисе всегда есть место живым цветам и растениям, своего рода городским оазисам, где можно отдохнуть в окружении зелени. В конце лета лучшие проекты конкурсантов украсят все округа столицы, включая Зеленоград и новую Москву.
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