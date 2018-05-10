Законопроект об административной ответственности за вовлечение подростков в митинги внесут в ГД 10 мая 

Проект закона о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные массовые акции будет сегодня внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
«Сегодня внесут законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные массовые акции», — сказал А. Исаев.
Он отметил, что авторами законопроекта являются депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко, Алена Аршинова, Ольга Окунева, Анатолий Выборный.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в соответствии с данным законопроектом будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., обязательные работы до 100 часов или арест на срок до 15 суток. Размер штрафа для должностных лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических — 250-500 тыс. руб.