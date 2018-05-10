Як-42 на параде Победы: появилось видео с завораживающими кульбитами над площадью Куйбышева

Самарский фотограф Андрей Востров предоставил 63.ru cвой видеорепортаж с показательных выступлений над площадью имени Куйбышева. В среду, 9 мая, здесь прошел парад Победы, где самолеты Як-52 областного аэроклуба ДОСААФ выполняли фигуры высшего пилотажа: бочки, петли и вертикали.

— Делюсь с вами тремя минутами воздушных съёмок с парада в Самаре . Благодаря одержанной нашими дедами и прадедами победе мы имеем возможность жить свободно и летать под мирным небом, — рассказал Андрей Востров.

Чтобы в конечном счете получить видео, снятое со всех ракурсов, пилот прикрепил камеры к крыльям и хвосту самолета. Результатом его работы стал красочный репортаж с воздуха, который поистине захватывает дух.

Кульбиты Як-42 на параде Победы

С высоты полета Самара предстает как на ладони. Жители смогут найти на фотографиях любимые и знаковые места города с разных неожиданных ракурсов. По словам Андрея, с высоты все города очень красивы, поскольку утопают в зелени, и не видно каких-либо недостатков.