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Як-42 на параде Победы: появилось видео с завораживающими кульбитами над площадью Куйбышева
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Як-42 на параде Победы: появилось видео с завораживающими кульбитами над площадью Куйбышева 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
Самарский фотограф Андрей Востров предоставил 63.ru cвой видеорепортаж с показательных выступлений над площадью имени Куйбышева. В среду, 9 мая, здесь прошел парад Победы, где самолеты Як-52 областного аэроклуба ДОСААФ выполняли фигуры высшего пилотажа: бочки, петли и вертикали.
— Делюсь с вами тремя минутами воздушных съёмок с парада в Самаре. Благодаря одержанной нашими дедами и прадедами победе мы имеем возможность жить свободно и летать под мирным небом, — рассказал Андрей Востров.
Чтобы в конечном счете получить видео, снятое со всех ракурсов, пилот прикрепил камеры к крыльям и хвосту самолета. Результатом его работы стал красочный репортаж с воздуха, который поистине захватывает дух.
Кульбиты Як-42 на параде Победы
С высоты полета Самара предстает как на ладони. Жители смогут найти на фотографиях любимые и знаковые места города с разных неожиданных ракурсов. По словам Андрея, с высоты все города очень красивы, поскольку утопают в зелени, и не видно каких-либо недостатков.
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