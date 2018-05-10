Калининградцам предлагают выбрать названия для пяти мостов

Голосование запущено на сайте городской администрации.

На выбор предлагают такие варианты:

1. Мост, расположенный на улице Тельмана, в районе парка «Юность»:

— «Мост Юношеский»

— «Мост Парковый»

— «Мост Лодочный»

2. Пешеходный мост, соединяющий улицу Сержантскую с улицей Лени Голикова:

— «Мост Лебединый»

— «Мост Белый»

— «Мост Сержантский»

— Мост Воробьиный»

3. Пешеходный мост через ручей Голубой, обустроенный фонтанами, расположенный в зоне благоустройства пруда Верхнего:

— «Мост Горбатый»

— «Поцелуев мост»

— «Мост Любви»

4. Мост, расположенный на ул. Некрасова:

— «Мост Некрасовский»

— «Мост Гофмана»

— «Мост Музыкальный»

5. Пешеходный мост, соединяющий территорию комплекса «Музей Янтаря» с набережной пруда Верхнего:

— «Мост Мастеровой»

— «Мост Ремесленный»

— «Мост Сказочный»

Горожане также могут предложить свои варианты. Прислать их можно на электронной почты adresa@klgd.ru. Итоги конкурса подведут к 20 июня.