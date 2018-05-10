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Калининградцам предлагают выбрать названия для пяти мостов
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Калининградцам предлагают выбрать названия для пяти мостов 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Голосование запущено на сайте городской администрации.
На выбор предлагают такие варианты:
1. Мост, расположенный на улице Тельмана, в районе парка «Юность»:
— «Мост Юношеский»
— «Мост Парковый»
— «Мост Лодочный»
2. Пешеходный мост, соединяющий улицу Сержантскую с улицей Лени Голикова:
— «Мост Лебединый»
— «Мост Белый»
— «Мост Сержантский»
— Мост Воробьиный»
3. Пешеходный мост через ручей Голубой, обустроенный фонтанами, расположенный в зоне благоустройства пруда Верхнего:
— «Мост Горбатый»
— «Поцелуев мост»
— «Мост Любви»
4. Мост, расположенный на ул. Некрасова:
— «Мост Некрасовский»
— «Мост Гофмана»
— «Мост Музыкальный»
5. Пешеходный мост, соединяющий территорию комплекса «Музей Янтаря» с набережной пруда Верхнего:
— «Мост Мастеровой»
— «Мост Ремесленный»
— «Мост Сказочный»
Горожане также могут предложить свои варианты. Прислать их можно на электронной почты adresa@klgd.ru. Итоги конкурса подведут к 20 июня.
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