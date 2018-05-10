Сколько миллиардов направят на поддержку АПК Омской области

Однако наряду с успешными есть и немало депрессивных хозяйств, откровенно тормозящих развитие отрасли. По итогам прошлого сезона средняя урожайность в регионе составила 16,2 центнера — почти вдвое меньше, чем в среднем по России

Примеров, когда на одном поле собирают 24 центнера гороха с гектара, а на другом — четыре, немало. Причина лежит на поверхности: там, где все делается по науке, отличный урожай. Где нет ни килограмма удобрений, сеют семена массовых репродукций, работают допотопными агрегатами — и результат соответствующий.

Многие хозяйства по двадцать лет пользовались землей, ничего не вкладывая, и уже выжали из нее все соки. Тридцать процентов сельскохозяйственных угодий в перестроечные годы вышло из категории пашни.

Чтобы переломить ситуацию, 2018-й в Омской области пройдет под эгидой Года плодородия — все вложения в АПК пройдут через призму продуктивности. Аграрии, не проявляющие заботу о земле, субсидии и льготы не получат.

Основная задача года — не только обеспечить рост урожайности, но и сохранить воспроизводство земельных ресурсов. Приоритет отдадут хозяйствам, ориентированным на новые технологии, сотрудничество с учеными. Особое внимание уделим агрохимическим исследованиям, разработаем карты с рекомендациями по применению удобрений для каждого поля.

Мы также поддержим тех, кто нацелен на освоение новых ниш в сельском хозяйстве, глубокую переработку, выращивание масличных, бобовых, кормовых культур, льна, овощей. Тех, кто обновляет парк машин, строит хранилища, молочные комплексы.

В этом году объем поддержки, направляемой на приобретение минеральных удобрений, составит сто миллионов рублей. Такую же сумму направим на покупку техники, предназначенной для внесения органических и минеральных удобрений. Половину затрат на проведение агрохимического обследования почв также возместим из средств регионального бюджета.

Помимо этого, ставим мелеоводхозу задачу — не только заниматься орошением земли вокруг Омска , но и бороться с избытком влаги на севере. Необходимая техника уже пришла в регион. Так что в ближайшее время мелиораторы смогут приступить к очистке каналов, которые десятилетиями зарастали, и поля можно будет вновь эксплуатировать.

Еще один акцент — возродить сельские территории через грантовую поддержку, комплексную застройку. Главное, чтобы был стоящий проект, предполагающий модернизацию производства, создание перерабатывающего завода, молочной фермы. Только в этом случае государство поможет дорогами, газом, водой, строительством скважин, ФАПов.