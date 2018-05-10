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Волгоград после большого праздника наводнили кучи мусора
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Волгоград после большого праздника наводнили кучи мусора 

v1.ru 43 минуты назад
Фото: v1.ru
После празднования Дня Победы и встречи большого футбола Волгоград утонул в горах мусора. Сотни выброшенных бутылок, пластиковых контейнеров и пакетов не поместились в маленькие городские урны.
— Под особым ударом оказались баки рядом со стадионом — мусорные завалы не умещались в них еще до начала финального матча, — рассказали волгоградцы. — Коммунальщики старались быстро расчищать эти завалы, но они росли в геометрической прогрессии снова и снова.
По словам горожан, сама «Волгоград Арена» спаслась от мусорного коллапса лишь благодаря дополнительным бакам для раздельного сбора отходов. О том, как волгоградские коммунальщики встречают утро после большого праздника, V1.ru уточняет в администрации Волгограда.
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