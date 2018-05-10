Волгоград после большого праздника наводнили кучи мусора

После празднования Дня Победы и встречи большого футбола Волгоград утонул в горах мусора. Сотни выброшенных бутылок, пластиковых контейнеров и пакетов не поместились в маленькие городские урны.

— Под особым ударом оказались баки рядом со стадионом — мусорные завалы не умещались в них еще до начала финального матча, — рассказали волгоградцы. — Коммунальщики старались быстро расчищать эти завалы, но они росли в геометрической прогрессии снова и снова.