Волгоград после большого праздника наводнили кучи мусора 

После празднования Дня Победы и встречи большого футбола Волгоград утонул в горах мусора. Сотни выброшенных бутылок, пластиковых контейнеров и пакетов не поместились в маленькие городские урны.
— Под особым ударом оказались баки рядом со стадионом — мусорные завалы не умещались в них еще до начала финального матча, — рассказали волгоградцы. — Коммунальщики старались быстро расчищать эти завалы, но они росли в геометрической прогрессии снова и снова.
По словам горожан, сама «Волгоград Арена» спаслась от мусорного коллапса лишь благодаря дополнительным бакам для раздельного сбора отходов. О том, как волгоградские коммунальщики встречают утро после большого праздника, V1.ru уточняет в администрации Волгограда.