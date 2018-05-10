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Условный срок получила взяточница из Чагоды, выдававшая разрешения на охоту
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Условный срок получила взяточница из Чагоды, выдававшая разрешения на охоту 

Вологда.рф 44 минуты назад
Фото: Вологда.рф
В злоупотреблении полномочиями и мошенничестве обвинили председателя правления чагодощенского отделения общества охотников и рыболовов. Женщина получила условный срок.
Как сообщает региональный следственный комитет, с 2010 по 2013 годы руководитель учреждения совершила ряд нарушений при выдаче разрешений на охоту. За свои услуги женщина получала взятки. Следователи выявили четыре случая мошеннических действий и один злоупотребления полномочиями. В итоге гражданам причинен ущерб на 59 тысяч рублей, отделению общества охотников и рыболовов — на 120 тысяч рублей, государству — на 120 тысяч рублей.
В отношении преступницы возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». Суд приговорил ее к 4 годам условного срока.
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