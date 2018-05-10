Условный срок получила взяточница из Чагоды, выдававшая разрешения на охоту

В злоупотреблении полномочиями и мошенничестве обвинили председателя правления чагодощенского отделения общества охотников и рыболовов. Женщина получила условный срок.

Как сообщает региональный следственный комитет, с 2010 по 2013 годы руководитель учреждения совершила ряд нарушений при выдаче разрешений на охоту. За свои услуги женщина получала взятки. Следователи выявили четыре случая мошеннических действий и один злоупотребления полномочиями. В итоге гражданам причинен ущерб на 59 тысяч рублей, отделению общества охотников и рыболовов — на 120 тысяч рублей, государству — на 120 тысяч рублей.

В отношении преступницы возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». Суд приговорил ее к 4 годам условного срока.