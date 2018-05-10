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Асад не верит в то, что Трамп контролирует США
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Асад не верит в то, что Трамп контролирует США 

РИА Новости 48 минут назад
АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на вопрос о гипотетической возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом ответил, что любая встреча должна иметь результат, и неизвестно чего можно достичь с таким непоследовательным политиком, как Трамп.
"Я не думаю, что мы можем достичь успеха с этим правительством. Еще одна причина в том, что мы не верим, что президент Трамп контролирует (США). Мы считаем, что реальное государство контролирует любого президента США. Так всегда было в США, по крайней мере последние 40 лет, со времен Никсона, возможно, и раньше, но сейчас все более интенсивно, и самый громкий случай с Трампом", — сказал президент Сирии.
Отвечая американскому президенту, который назвал его «животное Асад», президент Сирии напомнил, что президент представляет прежде всего свой народ и свою страну, и поинтересовался, представляет ли эта риторика американскую культуру.
"Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык", — сказал президент.
"Лично меня это не беспокоит, потому что я отношусь к ситуации как политик, президент. Это не влияет на меня лично. Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем", — заметил Асад.
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