Асад не верит в то, что Трамп контролирует США

"Я не думаю, что мы можем достичь успеха с этим правительством. Еще одна причина в том, что мы не верим, что президент Трамп контролирует (США). Мы считаем, что реальное государство контролирует любого президента США. Так всегда было в США, по крайней мере последние 40 лет, со времен Никсона, возможно, и раньше, но сейчас все более интенсивно, и самый громкий случай с Трампом", — сказал президент Сирии.

Отвечая американскому президенту, который назвал его «животное Асад», президент Сирии напомнил, что президент представляет прежде всего свой народ и свою страну, и поинтересовался, представляет ли эта риторика американскую культуру.

"Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык", — сказал президент.

"Лично меня это не беспокоит, потому что я отношусь к ситуации как политик, президент. Это не влияет на меня лично. Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем", — заметил Асад.