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Хлое Кардашьян вернулась к тренировкам спустя месяц после родов
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Хлое Кардашьян вернулась к тренировкам спустя месяц после родов 

Журнал ОК! 50 минут назад
Несколько дней назад новоиспеченную маму Хлое Кардашьян сфотографировали на прогулке с новорожденной дочерью. Увидев снимки в сети, звезда реалити-шоу пришла в ужас. Хлое призналась: она и предположить не могла, что так сильно поправилась за время беременности. Фотографии оказали на нее настолько сильное давление, что она решила возобновить тренировки уже спустя месяц после рождения ребенка.
Репортеры застали Кардашьян, когда она направлялась в спортзал на встречу со своим тренером Джо. На ней в тот день были черные легинсы, кроссовки и свитшот. Лицо Хлоя скрыла за солнцезащитными очками.
Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян
Ранее знаменитая блондинка говорила, что с нетерпением ждет, когда вновь сможет встать на беговую дорожку.
Я очень взволнована, потому что мой доктор наконец-то разрешил мне на этой неделе тренироваться, и я собираюсь встретиться с тренером Джо! Я буквально отсчитываю дни. А на самом деле горжусь собой за то, что не стала такой большой, как я предполагала!
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Родам предшествовали сообщения о многочисленных изменах Тристана, но, несмотря на все неприятности, Хлое и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь стала их первым ребенком.
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