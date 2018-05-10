Власти Новгородской области будут компенсировать затраты на фильмы, снимающиеся в регионе

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», правительство Новгородской области будет компенсировать 20% затрат на съемки фильмов в регионе. Для получения дотации нужно соблюсти несколько условий. Кинолента должна раскрывать туристический потенциал Великого Новгорода и области, а также создавать образ исторической столицы России

Отбираться заявки будут конкурсной комиссией из 11 человек. Эксперты оценят, на сколько в фильме показаны исторические достопримечательности, известные люди, туристические места и прочие культурные ценности Новгородской области. Оценка будет проводиться по бальной системе.

Одна организация сможет получить компенсацию лишь единожды. Для этого ей нужно будет прислать отчет о затратах. Размер компенсации не будет превышать 20%.

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