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Власти Новгородской области будут компенсировать затраты на фильмы, снимающиеся в регионе
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Власти Новгородской области будут компенсировать затраты на фильмы, снимающиеся в регионе 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», правительство Новгородской области будет компенсировать 20% затрат на съемки фильмов в регионе. Для получения дотации нужно соблюсти несколько условий. Кинолента должна раскрывать туристический потенциал Великого Новгорода и области, а также создавать образ исторической столицы России.
Отбираться заявки будут конкурсной комиссией из 11 человек. Эксперты оценят, на сколько в фильме показаны исторические достопримечательности, известные люди, туристические места и прочие культурные ценности Новгородской области. Оценка будет проводиться по бальной системе.
Одна организация сможет получить компенсацию лишь единожды. Для этого ей нужно будет прислать отчет о затратах. Размер компенсации не будет превышать 20%.
Фото: pixabay.com
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