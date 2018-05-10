Почему ТРЦ «Гудзон» в Новом Уренгое собираются закрыть?

Второй торговый центр, построенный, как и закрывшийся недавно «Солнечный», компанией «Анкор», должен приостановить работу на 30 дней. Это следует из решения Арбитражного суда ЯНАО , принятого 8 мая 2018 года и представленного на сайте.

Причиной стали множественные нарушения при реконструкции «Гудзона», обнаруженные местным управлением Службы госстройнадзора ЯНАО во время проверки летом прошлого года.

В частности, речь шла о том, что при углублении подвала демонтированы некоторые перегородки и лестница, что не предусмотрено проектной документацией. Вдобавок с колонн и балок была снята защитная облицовка, что противоречило нормам пожбезопасности.

Реконструкция в целом велась без должного оформления, экспертиз и разрешений.

Осенью, как следует из документов суда, ООО «Анкор» попыталось оспорить предписания, настаивая, что строительные работы потребовались лишь для обновления стяжки и не влияют на безопасность ТРЦ «Гудзон». Но этот довод поддержки не нашел. Тем более что по проекту, сделанному ООО «Ямалпроектстройинжиниринг», предусматривалось не «косметическое», а именно конструктивное изменение — увеличение объема и высоты подвала блока А под торговые площади.

В судебном решении от 6 февраля подчеркнуто: «Произведенные работы по срезке грунта в подвальном помещении, приводящие к углублению и увеличению высоты подвального помещения, влекут изменение расчетной конструктивной схемы фундаментов». И если не учитывать нормы и правила, то углубление подвала может привести к неравномерной осадке здания, возникновению трещин и деформаций, «в том числе возможному преждевременному обрушению строительных конструкций».

Однако «Анкор» так и не выполнил предписаний. Госстройназдор снова обратился в суд и 8 мая добился привлечения компании к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП. Наказание — приостановление эксплуатации «Гудзона» на 30 суток. Решение вступит в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не будет подана апелляция (на момент публикации материала об этом известно не было).

Самое крупное детище «Анкора» — ТРЦ «Солнечный», как сообщал «Красный Север», закрылся накануне майских праздников из-за нарушений требований пожарной безопасности. Проверки начались после потрясшей всю страну трагедии в кемеровской «Зимней вишне».

До рассмотрения в суде иска по поводу новоуренгойского мегакомплекса как раз остается неделя. Один из арендаторов в соцсети оптимистично зазывал разочарованных покупателей «Солнечного» в «Гудзон», а теперь и его дни могут быть сочтены. Буквально перед следующими выходными станет известно, лишатся новоуренгойцы второго комплекса, или в зданиях наконец-то наведут порядок.

Напомним, «Гудзон» открылся в северной части города в 2010 году. В отличие от расположенного на «южке» «Вертолета», в нем был кинотеатр и фудкорт, что сделало его местом отдыха номер один для молодежи и семей. Оба объекта — реконструкция недостроев социального назначения. «Солнечный» построен позднее.