На Алтае вывели два новых типа алтае-саянской породы маралов

Сегодня в Алтайском крае Республике Алтай содержится до девяноста процентов всего поголовья маралов в стране. А более 85 процентов пантов маралов поставляется на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, где российская продукция пользуется спросом. Во многом Россия достигла высоких показателей в развитии пантового оленеводства благодаря тому, что еще в XX веке в стране была сформирована сильная научная школа.

Для повышения продуктивности этого вида животноводства ученые ВНИИ пантового оленеводства, а теперь и его правопреемника Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий, за последние несколько лет вывели и утвердили два новых породных типа алтае-саянской породы маралов — «Теньгинский» и «Шебалинский» — со средней продуктивностью более восьми-девяти килограммов пантов с одного рогача. Удалось вывести и породу пятнистых оленей с высокой пантовой продуктивностью.

Но мы не ограничиваемся улучшением породы, а разрабатываем новые технологии стойлово-выгульного содержания маралов на ограниченных площадях, создаем кормовые добавки, повышающие пантовую продуктивность животных, совершенствуем технологии консервирования и переработки продукции пантового оленеводства.