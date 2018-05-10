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На Алтае вывели два новых типа алтае-саянской породы маралов
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На Алтае вывели два новых типа алтае-саянской породы маралов 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Сегодня в Алтайском крае и Республике Алтай содержится до девяноста процентов всего поголовья маралов в стране. А более 85 процентов пантов маралов поставляется на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, где российская продукция пользуется спросом. Во многом Россия достигла высоких показателей в развитии пантового оленеводства благодаря тому, что еще в XX веке в стране была сформирована сильная научная школа.
Для повышения продуктивности этого вида животноводства ученые ВНИИ пантового оленеводства, а теперь и его правопреемника Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий, за последние несколько лет вывели и утвердили два новых породных типа алтае-саянской породы маралов — «Теньгинский» и «Шебалинский» — со средней продуктивностью более восьми-девяти килограммов пантов с одного рогача. Удалось вывести и породу пятнистых оленей с высокой пантовой продуктивностью.
Но мы не ограничиваемся улучшением породы, а разрабатываем новые технологии стойлово-выгульного содержания маралов на ограниченных площадях, создаем кормовые добавки, повышающие пантовую продуктивность животных, совершенствуем технологии консервирования и переработки продукции пантового оленеводства.
Единственное, чем пока не владеем, так это методами искусственного осеменения и имплантации, а в остальном — в селекции, кормлении, ветеринарной защите животных, срезке и консервировании пантовой продукции — наши научные разработки не отстают от зарубежных. Думаю, на предстоящем VI Международном конгрессе оленеводов, который пройдет в августе этого года в Алтайском крае, мы сможем представить их нашим коллегам из Мексики, Канады, Новой Зеландии, Китая и других стран.
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