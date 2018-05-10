В Омске четвертый день не могут найти 16-летнюю девушку

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску , девушка ушла утром 7 мая из дома по улице 50 лет Профсоюзов и не вернулась. На связь она не выходит, ее сотовый телефон отключен. Родные сразу после исчезновения девушки обратились в омскую полицию. После поступления заявления начались поиски пропавшей. Сейчас в них задействованы сотрудники правоохранительных органов — углрозыск, инспекторы ПДН, участковые. Приметы Анастасии следующие: рост около 160 см, телосложение среднее, волосы светло-русые до плеч. На момент ухода девушка была одета в куртку светло-бордового цвета, черные джинсы, темно-бордовые ботинки. Сотрудники полиции настоятельно просят сообщать любую информацию по пропаже Анастасии. Будем следить за ситуацией и сообщать о новых подробностях. «ФедералПресс» ранее сообщал: в Бурятии пропал двухлетний малыш. Мальчик остался играть на улице, пока его мать была в гостях. По происшествии двадцати минут, она вернулась и обнаружила, что ее сына нигде нет. Другие дети, находившиеся на площадке, не заметили когда и в какою сторону ушел мальчик.