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Праздник выпускников «Крылья Востока» впервые пройдет в Приморье 30 июня
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Праздник выпускников «Крылья Востока» впервые пройдет в Приморье 30 июня 

АиФ-Владивосток 59 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Дату и время проведения красочного фестиваля для выпускников школ Приморья утвердили на организационном комитете под руководством врио Губернатора края Андрея Тарасенко в четверг, 10 мая.
По словам организаторов мероприятия, шоу-программа пройдет на набережной Цесаревича.
«Мероприятие начнется в 19:30 с выступления лучших творческих коллективов Приморья. В 21:00 начнется вторая часть программы — концерт с участием российских звезд. В 22:30 зрители увидят масштабное световое шоу, под которое будут задействованы Золотой мост и плавучий док "Дальзавода”. Между доком и мостом организуют световые экраны, где будут изображены проекции различных символов Приморья. Шоу завершится фейерверком», — сообщили специалисты.
Помимо этого, в акватории бухты в этот день будут находиться приморские парусники «Надежда» и «Паллада».
Во время оргкомитета собравшиеся утвердили дату мероприятия — суббота, 30 июня. В этот день Владивосток будет праздновать день города. Ранее врио Губернатора края поручил синхронизировать проведение этих праздничных мероприятий.
Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что особое внимание при организации такого масштабного праздника должно быть уделено и вопросам безопасности.
«Нужно обеспечить дежурство бригад пожарной безопасности и скорой помощи», — отметил врио Губернатора.
Глава региона также подчеркнул, что несмотря на то, что мероприятие позиционируется как праздник выпускников, все желающие должны иметь возможность побывать на нем.
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