Компания Игоря Чайки передумала строить станцию опреснения воды в Иране

Как указывается в статье, санкции против Ирана осложнили поставки необходимого оборудования, что сделало реализацию проекта невозможной для бизнесменов. Планам также могло помешать удорожание строительства с 2016 года.

РБЭЦ был создан в 2016 году. Компания планировала строительство в Иране станции опреснения из двух линий — для питьевой и технической воды. Примерная мощность предприятия должны была быть на уровне 200 тысяч кубометров в сутки. Завершить строительство опреснительной установки компания планировала в первом квартале 2018 года. Часть питьевой воды должна была поставляться в госучреждения Ирана, а техническую воду планировалось использовать в том числе в сельском хозяйстве.

Помимо компании Чайки и Митволя, построить в Иране станцию опреснения воды мощностью 200 тысяч кубометров в сутки планировала дочерняя структура "Ростеха" «Технопромэкспорт».