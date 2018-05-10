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Компания Игоря Чайки передумала строить станцию опреснения воды в Иране
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Компания Игоря Чайки передумала строить станцию опреснения воды в Иране 

РИА Недвижимость 57 минут назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Недвижимость. Русско-ближневосточный экспортный центр (РБЭЦ) сына генпрокурора России Игоря Чайки и депутата Олега Митволя отказался от строительства станции опреснения воды в Иране, стоимость которой оценивалась до 180 миллионов долларов, сообщила в четверг газета «Коммерсант».
Как указывается в статье, санкции против Ирана осложнили поставки необходимого оборудования, что сделало реализацию проекта невозможной для бизнесменов. Планам также могло помешать удорожание строительства с 2016 года.
РБЭЦ был создан в 2016 году. Компания планировала строительство в Иране станции опреснения из двух линий — для питьевой и технической воды. Примерная мощность предприятия должны была быть на уровне 200 тысяч кубометров в сутки. Завершить строительство опреснительной установки компания планировала в первом квартале 2018 года. Часть питьевой воды должна была поставляться в госучреждения Ирана, а техническую воду планировалось использовать в том числе в сельском хозяйстве.
Помимо компании Чайки и Митволя, построить в Иране станцию опреснения воды мощностью 200 тысяч кубометров в сутки планировала дочерняя структура "Ростеха" «Технопромэкспорт».
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
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