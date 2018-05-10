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В мэрии Красноярска назвали точные сроки сноса павильонов
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В мэрии Красноярска назвали точные сроки сноса павильонов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Торговые точки в Красноярске начнут сносить в середине мая, закончить работы планируют через месяц, сообщил сайт Sibnovosti.ru.
«15 мая у нас крайний срок. С 16 мая выйдем на работы, сможем приступить к демонтажу. Начнем аккуратно все демонтировать», — сказал руководитель Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев.
По словам чиновника, бульдозеры с тракторами в процесс вовлечены не будут: конструкции разберут постепенно. Не обошел стороной Дмитриев и историю с голодающими предпринимателями. Он подчеркнул, что «время для переговоров закончилось», а за компенсационными местами в мэрию обратился только один бизнесмен. Ему помогли, и он переехал.
Ранее сообщалось, что сносом красноярских павильонов займется Генпрокуратура. Произошло это после того, как администрация города назвала протестующих шантажистами.
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