В мэрии Красноярска назвали точные сроки сноса павильонов

Торговые точки в Красноярске начнут сносить в середине мая, закончить работы планируют через месяц, сообщил сайт Sibnovosti.ru.

«15 мая у нас крайний срок. С 16 мая выйдем на работы, сможем приступить к демонтажу. Начнем аккуратно все демонтировать», — сказал руководитель Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев

По словам чиновника, бульдозеры с тракторами в процесс вовлечены не будут: конструкции разберут постепенно. Не обошел стороной Дмитриев и историю с голодающими предпринимателями. Он подчеркнул, что «время для переговоров закончилось», а за компенсационными местами в мэрию обратился только один бизнесмен. Ему помогли, и он переехал.