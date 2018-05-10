Отрезок улицы Большакова будут закрывать по ночам на ремонт

На следующей неделе в Екатеринбурге закроют на ремонт улицу Большакова. Работы будет проводить Городское управление дорожно-строительных работ. Об этом Е1.RU рассказали в администрации Екатеринбурга.

«Движение транспорта по улице Большакова от Луначарского до Восточной будет закрыто с 21:00 до 06:00 с 20 по 30 мая», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Сегодня на ремонт должны закрыть улицу Пехотинцев от Бебеля до Летчиков. Участок дороги будут перекрывать с 21:00 до 6:00 с 10 по 25 мая. По улице Первомайской от Горького до Карла Либкнехта с 21:00 до 6:00 с 22 по 30 мая также будет закрыто движение.

А с 10 мая по 1 июня для автомобилистов перекроют путепровод в районе УралНИИСХоза от улицы Главной до 21-го километра Сибирского тракта.

Также сейчас рабочие заделывают стыки на Бебелевском мосту. Все работы там обещают завершить до конца мая.

Всю актуальную информацию о закрытых улицах вы можете найти в нашем разделе «Карта перекрытий».