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Нижегородская инспекция гостехнадзора проведет технический осмотр самоходных машин
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Нижегородская инспекция гостехнадзора проведет технический осмотр самоходных машин 

Нижегородская правда 57 минут назад
Фото: Нижегородская правда
11 мая инспекция гостехнадзора Нижегородской области проведет выездной прием граждан в Павловском районе по вопросам регистрации и проведения технического осмотра самоходных машин и выдачи удостоверений тракториста-машиниста.
Как сообщает гостехнадзор Нижегородской области, инспекция проводит выездные приемы граждан по вопросам предоставления государственных услуг в населенных пунктах, удаленных от районных центров, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Мероприятие направлено на повышение качества предоставления и доступности получения государственных услуг для жителей Нижегородской области. Внедрение данного формата оказания государственных услуг позволяет существенно экономить время, денежные и материальные ресурсы, которые раньше расходовались гражданами и представителями юридических лиц на поездку в районные инспекции, так как необходимые разрешительные документы оформляются непосредственно при работе инженера-инспектора на выезде.
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