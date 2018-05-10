Торговая сеть приготовила сюрпризы для россиян

По словам гендиректора «Ашан Ритейл Россия» Франсуа Реми, реорганизация модели работы сети произойдет из-за изменения ожиданий российских клиентов за последние два-три года. «В конце 2017 года наша команда разработала план трансформации коммерческой модели и приступила к реализации. Ключевой блок — перезапуск форматов», — сказал он.

В магазинах изменится дизайн, оборудование и ассортимент товаров, отметил топ-менеджер. «До сих пор Auchan в России позиционировался в основном как дискаунтер (магазин низких цен — прим. »Ленты.ру» ) с особенным упором на дешевые товары — у нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегментах», — пояснил Реми.

При этом «Ашан» намерен усилить свой имидж как магазина с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных. «Но вместо того, чтобы быть дискаунтером недорогих товаров, мы будем дискаунтером по всей линейке. То есть, даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле», — пояснил глава «Ашан Ритейл Россия».

Кроме того, сеть будет развивать собственную торговую марку. «Мы станем развивать и собственный бренд „Ашан“: с красной птицей на упаковке для товаров среднего ценового сегмента и с золотой птицей — для премиальных товаров», — указал Реми.

В России у «Ашана» работают четыре формата магазинов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и «магазины у дома».