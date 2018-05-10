«А где инновации?»: аудиторы сочли неэффективными траты самарского наноцентра на стартапы

— Направление в 2015 году в ООО «Нанотехнологический центр Самарской области» 500 миллионов рублей из областного бюджета было неэффективным, — заявили по итогам проверки работники палаты.

По их словам, проектные компании, учрежденные центром для реализации 7 проектов, создавали под уже готовые материалы для получения дополнительных средств. Объем финансирования составил 83,9 миллиона рублей.

— Не установлена целесообразность создания стартапов для реализации 10 проектов с общим объемом инвестиций 126,3 миллиона рублей. Ведь эти проекты не отвечают критериям инновационности и не содержат нанотехнологическую составляющую. При этом они обладают различной степенью коммерциализации, что подтверждают результаты экспертных исследований, которые провел независимый специалист по заказу Счетной палаты , — сообщили аудиторы.

Также они выяснили, что системные нарушения допускали и получатели субсидий и грантов из областного бюджета. Например, некоторые инноваторы тратили деньги не на реализацию проектов, а на ремонт помещений или покупку оборудования.