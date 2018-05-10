Главный кандидат на пост главы ЦРУ много лет работала под прикрытием в России

В начале мая Центральное разведывательное управление США впервые рассекретило некоторые подробности рабочей биографии главной претендентки на должность нового главы ведомства — Джины Хаспел. Она может стать не только первой в истории женщиной, возглавившей ЦРУ, но и первым директором ЦРУ, который хорошо знает русский язык. В биографической

справке, опубликованной ведомством, сообщается, что Хаспел, начавшая свою карьеру в ЦРУ в 1985 году, в 1990-е работала в европейском и евразийском подразделениях ведомства, курируя в том числе российское направление.

В самом разведуправлении не уточняют, чем в каких именно странах служила Хаспел и чем занималась по своему российскому профилю. По информации, у нее была «15-летняя тайная командировка в России ».

"Хотя она никогда не служила в Москве , бывшие коллеги говорят, что в нескольких командировках она руководила операциями против российских агентов", — пишет

(статью приводит

"Хаспел работала в России под прикрытием — ее биография до сих пор тщательно цензурирована и подчищена не только для широкой общественности, но и для членов сената, обладающих самым высоким уровнем доступа к секретной информации. До настоящего времени о ее пребывании на территории Советского Союза, а затем Азербайджана и России, широкой публике было неизвестно", — отмечает BBC.

— Хаспел назвала «иногда жестокую» Россию одной из угроз для США

Эту информацию ранее подтвердили источники

CBS News: в Баку Хаспел в конце 1990-х руководила местной резидентурой ЦРУ и была вовлечена в успешную операцию по поимке двух человек, обвиняемых в нападениях на американские посольства в Кении Танзании в 1998 году. Одновременно с этим она была главой американской резидентуры в Анкаре , хорошо изучив при этом турецкий язык.

После терактов 11 сентября 2001 году Хаспел была переведена в Центр противодействия терроризму — тогда ведомство всерьез взялось за жесткие антитеррористические операции. Сама Хаспел вскоре возглавила отделение ЦРУ в Таиланде , где использовались так называемые «усиленные допросы», которые правозащитники называют

пытками. В 2004 году методы ЦРУ частично стали

достоянием общественности. Хаспел и ее босс, Хосе Родригес , оказались в фокусе расследования об уничтожении записей допросов.

Расследование продолжалось несколько лет, в этом время Хаспел продолжала работать в ЦРУ и в последствии была оправдана тогдашним заместителем руководителя ЦРУ. По его мнению, Хаспел просто выполняла приказ своего руководства, а не проявляла личную инициативу. Но именно эти факты в ее биографии и стали главным камнем преткновения, когда президент Дональд Трамп в марте этого года впервые объявил о том, что номинирует

бывшую шпионку на должность главы ЦРУ.

9 мая Джина Хаспел, выступая на слушаниях сенатского спецкомитета по разведке, заверила, что в случае утверждения ее директором ЦРУ она не станет возрождать программы пыток

террористов и подозреваемых в причастности к террористической деятельности даже при получении соответствующего указания от президента США.

Во время слушаний произошел инцижент: с одного из задних рядов в зале неожиданно встала женщина и прокричала: «Кровавая Джина! Ты — мучитель!»

Ранее на прошлой неделе газета The Washington Post узнала, что Джина Хаспел выразила желание отказаться от назначения на пост главы ЦРУ. На совещании в Белом доме она заявила, что дискуссия на слушаниях в сенате может нанести ущерб ее репутации, а также репутации всего Центрального разведывательного управления. Спустя несколько часов после совещания группа чиновников Белого дома, в том числе помощник президента по законотворческой деятельности Марк Шорт и пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс нескольких часов уговаривали Хаспел придерживаться намеченного плана.

Хаспел назвала Россию одной из угроз для США Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел в письменном

свидетельстве

перед сенатским комитетом по разведке назвала Россию одной из угроз.

"Изменяющаяся, но все еще смертельная угроза исходит от террористов, а также (угрозы) от дестабилизирующего авантюризма Ирана , агрессивной, иногда жесткой России и от амбиций Китая на мировой арене", — заявила бывший спецагент.

Как отмечает BBC, именно Хаспел и ее мнение сыграли ключевую роль в недавней

высылке российских дипломатов