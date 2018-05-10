Детсад в Челябинской области выложил в Интернет сведения для террористов

Детский сад Аргаяшского района выложил на своем сайте информацию, которая могла способствовать террористам.

По сообщению прокуратуры Челябинской области , при мониторинге сети Интернет обнаружилось, что на сайте МДОУ №12 села Кузнецкое размещен «Паспорт антитеррористической безопасности». Это документ, в котором прописаны меры по защите объекта от проникновения экстремистов. Однако эта информация предназначена только для представителей власти и носит закрытый характер.

«В «Паспорте антитеррористической безопасности» указаны ведения о потенциально опасных участках и критических элементах объекта, возможных местах и способах проникновения террористов на объект и мерах, направленных на воспрепятствование этому», — рассказали в прокуратуре

Таким образом, потенциальные террористы могли открыто получить информацию о «слабых звеньях» в системе безопасности детсада. Но после предписания со стороны надзорного органа об устранении нарушения антитеррористического законодательства документ незамедлительно убрали. А на администратора сайта завели дело за разглашение информации с ограниченным доступом. Пока она ограничилась предупреждением.

Кроме того, антитеррористические паспорта оказались в открытом доступе на сайтах трех школ и детсада в Каслинском районе. Их руководству также пришлось спешно подчищать веб-страницы.