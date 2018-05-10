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Детсад в Челябинской области выложил в Интернет сведения для террористов
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Детсад в Челябинской области выложил в Интернет сведения для террористов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Детский сад Аргаяшского района выложил на своем сайте информацию, которая могла способствовать террористам.
По сообщению прокуратуры Челябинской области, при мониторинге сети Интернет обнаружилось, что на сайте МДОУ №12 села Кузнецкое размещен «Паспорт антитеррористической безопасности». Это документ, в котором прописаны меры по защите объекта от проникновения экстремистов. Однако эта информация предназначена только для представителей власти и носит закрытый характер.
«В «Паспорте антитеррористической безопасности» указаны ведения о потенциально опасных участках и критических элементах объекта, возможных местах и способах проникновения террористов на объект и мерах, направленных на воспрепятствование этому», — рассказали в прокуратуре.
Таким образом, потенциальные террористы могли открыто получить информацию о «слабых звеньях» в системе безопасности детсада. Но после предписания со стороны надзорного органа об устранении нарушения антитеррористического законодательства документ незамедлительно убрали. А на администратора сайта завели дело за разглашение информации с ограниченным доступом. Пока она ограничилась предупреждением.
Кроме того, антитеррористические паспорта оказались в открытом доступе на сайтах трех школ и детсада в Каслинском районе. Их руководству также пришлось спешно подчищать веб-страницы.
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