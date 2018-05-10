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Силовики — на картошке: в огороде частного дома в Челябинске нашли боевую гранату
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Силовики — на картошке: в огороде частного дома в Челябинске нашли боевую гранату 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске хозяева частного дома обнаружили у себя в огороде гранату. На грядки прибыли следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники ОМОН, силовики изъяли боеприпас.
Днём 9 мая хозяева дома в частном секторе в переулке Лермонтова решили заняться огородными работами. Но продолжались они недолго — на участке выкопали гранату.
— Предмет опасности не представляет, — подчеркнула руководитель пресс-службы УМВД города Любовь Гайнуллина, не став называть вид боеприпаса. — По факту обнаружения предмета проводится проверка.
Как рассказал 74.ru источник в правоохранительных органах, это была боевая граната РГД-5, запал обнаружили неподалёку отдельно от неё.
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