Силовики — на картошке: в огороде частного дома в Челябинске нашли боевую гранату

Челябинске хозяева частного дома обнаружили у себя в огороде гранату. На грядки прибыли следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники ОМОН, силовики изъяли боеприпас.

Днём 9 мая хозяева дома в частном секторе в переулке Лермонтова решили заняться огородными работами. Но продолжались они недолго — на участке выкопали гранату.

— Предмет опасности не представляет, — подчеркнула руководитель пресс-службы УМВД города Любовь Гайнуллина, не став называть вид боеприпаса. — По факту обнаружения предмета проводится проверка.

Как рассказал 74.ru источник в правоохранительных органах, это была боевая граната РГД-5, запал обнаружили неподалёку отдельно от неё.