В Госдуме рассказали о планах расширить действие «закона Димы Яковлева» 

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал, что в четверг, 10 мая, в Госдуму внесут межфракционный проект, который расширяет действие «закона Димы Яковлева». Согласно поправкам, закон будет также распространяться на лиц, которые вмешиваются в российские выборы.
«Группа коллег, представляющих все четыре фракции, внесет законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, — закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции будут применены, этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается в выборы РФ», — цитирует Исаева ТАСС.
По словам парламентария, речь идет о «натаскивании вполне конкретных кандидатов, оказании информационной помощи и иных более жестких формах вмешательства».
Вступивший в силу с начала 2013 года «закон Димы Яковлева» запрещает усыновление российских детей гражданами США. Закон стал ответом России на «акт Магнитского», предусматривающий запрет на въезд в США ряду российских чиновников и заморозку их счетов.