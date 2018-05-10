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9 мая — персональный праздник для Сергея Левченко?
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9 мая — персональный праздник для Сергея Левченко? 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Безобразная сцена разыгралась на праздновании священного для всей России праздника 9 мая в Иркутске.
После
митинга у Вечного огня участники праздника направились на сквер Кирова,
где должен был пройти парад. И тут выяснилось, что на ВИП-трибуну
проход закрыт практически для всех.
Личная охрана губернатора
Сергея Левченко блокировала доступ на трибуну, заявив, что проход на нее  осуществляется по списку, утвержденному первым заместителем губернатора
Владимиром Дорофеевым. В списке оказались сам губернатор Левченко, его  заместители, члены правительства и члены семьи губернатора. Ни один из  депутатов законодательного собрания, за исключением сына губернатора
Андрея Левченко, в список не попал.
Также из числа ВИП-гостей исключили ряд представителей силовых
ведомств. В список не попали и практически все главы религиозных
конфессий.
По какому принципу осуществлялся отбор, в правительстве области пояснить не смогли.
Отметим,
что личная охрана губернатора не имеет никакого отношения к  регулированию порядка на общероссийском празднике. Все без исключения
предыдущие губернаторы Иркутской области вообще обходились без охраны.
Только так называемый «народный губернатор» Сергей Левченко за большие
бюджетные средства нанял себе четырех личных охранников, которые днем и  ночью стерегут его персону.
Действия охраны губернатора вызвали
искреннее недоумение у гостей праздника, в том числе у депутатов и  мэров. По данным Бабра, о ситуации уже доведено в Москву.
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