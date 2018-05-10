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Избран старейший премьер-министр в истории
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Избран старейший премьер-министр в истории 

News.ru 1 час назад
Малайзиец Махатхир Мохамад готовится стать старейшим премьер-министром мира, сообщает The Guardian.
92-летний Махатхир, был премьер-министром в период с 1981 по 2003 год, и теперь вновь собирается занять этот пост.
Король Малайзии приведет пожилого политика к присяге уже сегодня. Многие считали победу Мохамада невозможной.
«Мы так счастливы, это день, которым Малайзия может гордиться», — сказал 57-летний Дэвид Таига, присоединившийся к соотечественникам на улице, чтобы отпраздновать это событие.
Махатхир Мохамад — политический долгожитель, чья карьера длилась более четырёх десятилетий.
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