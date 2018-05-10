Избран старейший премьер-министр в истории

Малайзиец Махатхир Мохамад готовится стать старейшим премьер-министром мира, сообщает The Guardian

92-летний Махатхир, был премьер-министром в период с 1981 по 2003 год, и теперь вновь собирается занять этот пост.

Король Малайзии приведет пожилого политика к присяге уже сегодня. Многие считали победу Мохамада невозможной.

«Мы так счастливы, это день, которым Малайзия может гордиться», — сказал 57-летний Дэвид Таига, присоединившийся к соотечественникам на улице, чтобы отпраздновать это событие.

Махатхир Мохамад — политический долгожитель, чья карьера длилась более четырёх десятилетий.