В Хабаровске состоится IV Дальневосточный мусульманский форум

14 мая в Хабаровске пройдет IV Дальневосточный мусульманский форум «Ислам на Дальнем Востоке: стереотипы и реальность». Он объединит представителей различных мусульманских объединений, органов власти, общественных организаций, которые обсуждают развитие межконфессионального сотрудничества. Также участие примут действующие имамы, ведущие специалисты в области теологии и религиоведения, представители научного и образовательного сообщества регионов и национально-культурных центров и автономий. Форум организован при поддержке правительства Хабаровского края , сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Работа будет выстроена в формате дискуссионных площадок. Участники обсудят вопросы развития традиционного ислама на территории Дальнего Востока с учетом исторических, религиозных, культурных, межнациональных и геополитических подходов и различных существующих мнений. Основной акцент сделают на рассмотрении сложившихся агрессивных стереотипов восприятия ислама в обществе.

На круглых столах участники форума поднимут темы межнационального и межконфессионального согласия, определения роли духовно-нравственных ценностей в современном обществе, развития взаимодействия и укрепления сотрудничества мусульманских организаций, культурных центров, обществ, профилактики псевдорелигиозного экстремизма, социального служения и повышения роли женщины в воспитании подрастающего и молодого поколения.

Напомним, в прошлом году на форум приезжал потомок пророка Мухаммеда Абдуррахман Абдурраззак Ассаади, что вызвало ажиотаж у мусульман Хабаровска. В этот раз, как сообщили организаторы, приезда такого уровня гостей не планируется.

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В настоящее время на территории Хабаровского края проживают представители более 145 национальностей, зарегистрировано 188 религиозных объединения, которые представляют 9 конфессий.