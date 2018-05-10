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В сирийском Дамаске слышны звуки взрывов и работы системы ПВО
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В сирийском Дамаске слышны звуки взрывов и работы системы ПВО 

ИА Синьхуа 13 минут назад
Дамаск, 10 мая /Синьхуа/ — Рано утром в четверг в сирийском Дамаске были слышны звуки взрывов и работы системы ПВО. Об этом передают корр. Синьхуа и местные СМИ.
Сирийское официальное информационное агентство САНА сообщило, что система ПВО реагирует на израильский ракетный удар.
Звуки были отчетливо слышны по всей столице. Корр. Синьхуа видели, как средства ПВО вели обстрел из Дамаска. Как сообщило государственное телевидение, сирийские ПВО отражали израильские ракеты одну за другой.
Мощные взрывы также были слышны в районе Маззе к западу от Дамаска.
Отметим, что напряженность между Израилем и Сирией обострилась в ночь на четверг, когда Израиль выпустил ракеты по сирийским военным объектам в южной провинции Эль-Кунейтра. После этого были обстреляны израильские военные объекты на контролируемых Израилем Голанских высотах, что, как полагают, стало ответом со стороны Сирии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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