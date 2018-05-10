В сирийском Дамаске слышны звуки взрывов и работы системы ПВО

Дамаск , 10 мая / Синьхуа / — Рано утром в четверг в сирийском Дамаске были слышны звуки взрывов и работы системы ПВО. Об этом передают корр. Синьхуа и местные СМИ.

Сирийское официальное информационное агентство САНА сообщило, что система ПВО реагирует на израильский ракетный удар.

Звуки были отчетливо слышны по всей столице. Корр. Синьхуа видели, как средства ПВО вели обстрел из Дамаска. Как сообщило государственное телевидение, сирийские ПВО отражали израильские ракеты одну за другой.

Мощные взрывы также были слышны в районе Маззе к западу от Дамаска.