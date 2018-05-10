Минобороны: сирийские ПВО сбили более половины израильских ракет 

Средства ПВО Сирии смогли отразить атаку более половины выпущенных израильской армией ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
«Данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирийской Арабской Республике уточняются», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ударе по территории Сирии приняли участие 28 израильских самолетов F-15 и F-16. Всего ими было выпущено около 60 ракет, также более десяти тактических ракет были выпущены с земли.
В ведомстве также добавили, что нападению подверглись места дислокации вооруженных формирований Ирана и позиции сирийских ПВО в районе Дамаска и на юге Сирии.
В ночь на 10 мая Израиль нанес удары по территории Сирии, назвав их ответом на обстрел со стороны иранских формирований позиций еврейского государства в районе Голанских высот.