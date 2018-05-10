Минобороны: сирийские ПВО сбили более половины израильских ракет

«Данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирийской Арабской Республике уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ударе по территории Сирии приняли участие 28 израильских самолетов F-15 и F-16. Всего ими было выпущено около 60 ракет, также более десяти тактических ракет были выпущены с земли.

В ведомстве также добавили, что нападению подверглись места дислокации вооруженных формирований Ирана и позиции сирийских ПВО в районе Дамаска и на юге Сирии.