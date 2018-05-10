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Минобороны: сирийские ПВО сбили более половины израильских ракет
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Минобороны: сирийские ПВО сбили более половины израильских ракет 

Rambler News Service 17 минут назад
Фото: Капитал страны
Средства ПВО Сирии смогли отразить атаку более половины выпущенных израильской армией ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
«Данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирийской Арабской Республике уточняются», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ударе по территории Сирии приняли участие 28 израильских самолетов F-15 и F-16. Всего ими было выпущено около 60 ракет, также более десяти тактических ракет были выпущены с земли.
В ведомстве также добавили, что нападению подверглись места дислокации вооруженных формирований Ирана и позиции сирийских ПВО в районе Дамаска и на юге Сирии.
В ночь на 10 мая Израиль нанес удары по территории Сирии, назвав их ответом на обстрел со стороны иранских формирований позиций еврейского государства в районе Голанских высот.
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