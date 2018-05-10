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Единственная дочь Михаила Задорнова так и не предъявила права на наследство отца
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Единственная дочь Михаила Задорнова так и не предъявила права на наследство отца 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известного сатирика Михаила Задорнова не стало ровно полгода назад — он скончался в начале ноября прошлого года после борьбы с онкологическим заболеванием. О том, что Михаил болен, стало известно чуть меньше двух лет назад. До последних дней жизни его родные и друзья верили в чудо, а сам артист был полон желания жить и боролся с раком, но не смог одержать победу.
Напомним, что наследниками состояния Задорнова стали его старшая сестра, первая и вторая супруги и единственная дочь. Дочери Елене отошла квартира в Юрмале. Два дома, которые находятся в Латвии, поделены между сестрой Людмилой и первой женой Велтой. Что же касается недвижимости в Москве, то она досталась второй супруге артиста Елене Бомбиной.
Примечательно, что спустя полгода после кончины отца его дочь так и не предъявила права на наследство. Отметим, что ровно шесть месяцев есть у родных усопшего для того, чтобы оформить все необходимые документы и вступить в свои права. Пока что к нотариусу пришла только только бывшая жена писателя Велта Задорнова. Что касается его вдовы и дочери, то они так и не появились в конторе. Известно, что Елена Бомбина и единственная дочь Михаила очень тяжело восприняли смерть сатирика. Друзья женщин считают, что они приняли решение отказаться от наследства. Впрочем, родные Задорнова все же получат свою часть наследства в любом случае.
«Незадолго до ухода Михаил Николаевич решил оставить завещание. Причем, насколько мне известно, захотел оформить два завещания — одно по имуществу на территории Латвии, второе — на территории России. В нюансы этих документов он никого не посвящал. Что в них — вопрос. Думаю, будут сюрпризы», — сообщил источник, приближенный к семье сатирика для "Комсомольской правды".
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