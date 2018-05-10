Сотрудникам фирмы в Волоколамске выплатили 300 тыс. рублей долга по зарплате

Двум сотрудникам фирмы в подмосковном Волоколамске вернули задолженности по заработной плате в размере 300 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Волоколамская городская прокуратура в рамках осуществления надзора за исполнением трудового законодательства установила факт невыплаты заработной платы сотрудникам общества с ограниченной ответственностью «Интер Окно». Выявлено, что два работника предприятия более двух месяцев не получали заработную плату. Сумма долга составила около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщается в материале, в интересах работников организации Волоколамская городская прокуратура обратилась в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании образовавшейся задолженности. Требования прокуратуры удовлетворены.

Генеральному директору организации прокуратура внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства.