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Сотрудникам фирмы в Волоколамске выплатили 300 тыс. рублей долга по зарплате
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Сотрудникам фирмы в Волоколамске выплатили 300 тыс. рублей долга по зарплате 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Двум сотрудникам фирмы в подмосковном Волоколамске вернули задолженности по заработной плате в размере 300 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
«Волоколамская городская прокуратура в рамках осуществления надзора за исполнением трудового законодательства установила факт невыплаты заработной платы сотрудникам общества с ограниченной ответственностью «Интер Окно». Выявлено, что два работника предприятия более двух месяцев не получали заработную плату. Сумма долга составила около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Как сообщается в материале, в интересах работников организации Волоколамская городская прокуратура обратилась в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании образовавшейся задолженности. Требования прокуратуры удовлетворены.
Генеральному директору организации прокуратура внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства.
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