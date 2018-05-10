Выставка работ пейзажного фотографа Даниила Коржонова открылась на северо-востоке столицы

Фотовыставка «Чудеса России» открылась в свободном доступе на территории Лианозовского парка культуры и отдыха в СВАО. Свои работы на суд публики представил известный в творческих кругах travel и пейзажный фотограф Даниил Коржонов.

На фотографиях представлены самые удивительные уголки нашей родной страны. «Такой вы не видели Россию никогда: от извержения Ключевской на Камчатке до подземных пещер, от радуги над опасным каньоном до Хребта Дракона и загадочных „грибов“ долины Чулышман», — отмечается в сообщении пресс-службы парка.

Выставка проходит на аллее парка возле здания администрации; парк расположен по адресу Угличская улица, 13. Кстати, из Лосинки доехать туда можно достаточно быстро и без пересадок — на автобусах №601 (остановка «Поликлиника») и 928 (остановка «Лианозовский ПКиО»). (иб)