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«Мусорной империи» Фамиева выкатили многомиллионный счет
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«Мусорной империи» Фамиева выкатили многомиллионный счет 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Предприятие ЕМУП «Спецавтобаза», подконтрольное экс-депутату областного Заксобрания Нафику Фамиеву, задолжало крупную сумму за компенсацию вреда, нанесенного окружающей среде отходами производства и потребления. Иск департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу к предприятию опубликован на сайте Арбитражного суда Свердловской области.
Согласно документу, общая сумма задолженности компании за 2015 год превышает 164 миллиона рублей. «Спецавтобаза» попыталась привлечь к судебному разбирательству администрацию Екатеринбурга в качестве третьего лица, однако суд отклонил это ходатайство.
Как пояснил "Уралинформбюро" юрист департамента Артем Васильев, речь идет о плате за сверхлимитное размещение отходов на площадках вокруг Екатеринбурга. При этом для каждого типа предприятий закон предусматривает свои лимиты — какие конкретно, собеседник не уточнил.
Следует отметить, что правила и порядок платы за сверхлимитное размещение отходов производства определяются ст. 16 федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 года № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».
"Эта ситуация — уже давнишняя, — рассказал корреспонденту агентства источник в департаменте Росприродназдора по УрФО. — Мы просчитали и выдвинули им требования по всем необходимым платежам, они не согласились платить добровольно и начали тяжбы. Суд вынесет решение 30 мая. Если и после этого «Спецавтобаза» откажется платить, законом предусмотрено принудительное взыскание этих денег в пользу государства".
ЕМУП «Спецавтобаза» выиграло конкурс на управление отходами по Восточному управленческому округу Свердловской области в конце 2017 года. Контракт с предприятием заключен на 12-летний срок.
Ранее по теме: Экс-депутат Нафик Фамиев «прибрал к рукам» свердловский мусор
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