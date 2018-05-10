Ещё
Завершено возведение опор разворотной эстакады на Волоколамском шоссе в районе ул. Академика Курчатова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершено возведение опор разворотной эстакады на Волоколамском шоссе в районе ул. Академика Курчатова 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ДорИнфо
Академика Курчатова, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
«Строители завершили возведение всех 12 опор разворотной эстакады на Волоколамском шоссе в районе примыкания ул. Академика Курчатова. В настоящее время ведется бетонирование подпорных стенок, начался монтаж металлоконструкций пролетных строений. Полностью работы на участке должны быть завершены до конца 2018 г.», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
Уточняется, что протяженность пролетной части эстакады 340,6 м, средняя ширина — 12 м, что обеспечит движение транспорта по двум полосам. Пролетное строение — сталежелезобетонное, с монолитной железобетонной плитой. Кроме этого, проектом предусмотрено: реконструкция Волоколамского шоссе — 355,8 м, реконструкция ул. Академика Курчатова — 147,3 м, устройство проезда к платформе «Покровское-Стрешнево» — 61,7 м.
Разворотная эстакада на Волоколамском шоссе в районе примыкая ул. Академика Курчатова позволит автотранспорту беспрепятственно осуществлять левый поворот на ул. Академика Курчатова и разворот в сторону центра, снизит загруженность Волоколамского шоссе на участке от ул. Академика Курчатова до канала им. Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
Госдума рассмотрит законопроект об акционировании «Почты России» Телеканал «Москва 24» почти сутки будет транслировать празднование Дня Победы с главных площадок города Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 9 мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1076
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже76
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут553
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»255
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом27
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение