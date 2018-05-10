Завершено возведение опор разворотной эстакады на Волоколамском шоссе в районе ул. Академика Курчатова

Академика Курчатова, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Андрея Бочкарева. «Строители завершили возведение всех 12 опор разворотной эстакады на Волоколамском шоссе в районе примыкания ул. Академика Курчатова. В настоящее время ведется бетонирование подпорных стенок, начался монтаж металлоконструкций пролетных строений. Полностью работы на участке должны быть завершены до конца 2018 г.», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы

Уточняется, что протяженность пролетной части эстакады 340,6 м, средняя ширина — 12 м, что обеспечит движение транспорта по двум полосам. Пролетное строение — сталежелезобетонное, с монолитной железобетонной плитой. Кроме этого, проектом предусмотрено: реконструкция Волоколамского шоссе — 355,8 м, реконструкция ул. Академика Курчатова — 147,3 м, устройство проезда к платформе «Покровское-Стрешнево» — 61,7 м.

Разворотная эстакада на Волоколамском шоссе в районе примыкая ул. Академика Курчатова позволит автотранспорту беспрепятственно осуществлять левый поворот на ул. Академика Курчатова и разворот в сторону центра, снизит загруженность Волоколамского шоссе на участке от ул. Академика Курчатова до канала им. Москвы.