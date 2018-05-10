Нотариусы получат новые инструкции по работе с завещателем

С первого сентября 2018 года в законодательстве появится понятие «наследственного фонда». Это значит, что можно будет предусмотреть желаемый способ управления имуществом, активами и бизнесом после смерти. Крашенников пояснил, что закон заработает только после некоторых уточнений.

Согласно законопроекту, нотариус будет искать завещания через информационную систему нотариата, направлять в управляющий орган заявление о регистрации наследственного фонда и приглашать указанный в завещании лиц, чтоб предложить управление фондом. Учредители будут получать предусмотренные выплаты из средств фонда. Ими могут стать родственники и организации.

«Наследственные фонды позволят сохранять и развивать активы наследодателя после его смерти, а также обеспечивать финансовую поддержку определённых наследодателем лиц. Также решится проблема так называемого лежачего наследства, при которой за полгода, необходимых для принятия наследства, с активами может произойти все, что угодно», — отметил Крашенников.