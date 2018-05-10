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Нотариусы получат новые инструкции по работе с завещателем
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Нотариусы получат новые инструкции по работе с завещателем 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Парламентская газета», группа депутатов под руководством председателя Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова разработала законопроект, предусматривающий новые инструкции нотариусам по работе с завещаниями.
С первого сентября 2018 года в законодательстве появится понятие «наследственного фонда». Это значит, что можно будет предусмотреть желаемый способ управления имуществом, активами и бизнесом после смерти. Крашенников пояснил, что закон заработает только после некоторых уточнений.
Согласно законопроекту, нотариус будет искать завещания через информационную систему нотариата, направлять в управляющий орган заявление о регистрации наследственного фонда и приглашать указанный в завещании лиц, чтоб предложить управление фондом. Учредители будут получать предусмотренные выплаты из средств фонда. Ими могут стать родственники и организации.
«Наследственные фонды позволят сохранять и развивать активы наследодателя после его смерти, а также обеспечивать финансовую поддержку определённых наследодателем лиц. Также решится проблема так называемого лежачего наследства, при которой за полгода, необходимых для принятия наследства, с активами может произойти все, что угодно», — отметил Крашенников.
Напомним, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о совместном завещании супругов. Согласно законопроекту, супруги смогут завещать свое имущество любым лицам. Кроме того, они получат возможность определить доли наследников или конкретное наследуемое имущество. Также они могут лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. При этом они не обязаны указывать причины такого решения.
Фото: архив ФедералПресс
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