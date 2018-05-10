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Приближение доходностей UST'10 к 3-3,05% может создавать нервозность на развивающихся рынках, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка
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Приближение доходностей UST'10 к 3-3,05% может создавать нервозность на развивающихся рынках, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка 

Прайм 1 час назад
Решение Трампа по выходу США из соглашения по иранской ядерной программе способствует росту интереса инвесторов к акциям компаний нефтегазового сектора. В США сектор Basic Materials в последние недели занимает лидирующее положение на фоне роста нефтяных котировок (рост сектора за последний месяц составил 6,2% при 1-2% роста по широкому рынку), и сохранение позитивной динамики нефтяных цен способствует сохранению этой тенденции. Уклон российского рынка именно в сторону нефтегазовых компаний в этой связи делает российский рынок относительно более интересным для глобальных инвесторов.
Сдерживать оптимизм для российского рынка и в целом всей группы валют Emerging markets по-прежнему может ситуация на долговых рынках. Очередное приближение доходностей десятилетних treasuries к отметкам в 3-3,05% вновь может создавать нервозность на развивающихся рынках. Обратим внимание, что в последние дни развивающиеся рынки уступают в динамике развитым — MSCI EM за последнюю неделю снизился на 0,7% против роста на 1,6% по MSCI World. Однако, заметная коррекция в EM в последние недели может свидетельствовать о том, что текущие уровни по UST уже во многом в цене, и, если максимумы по доходностям последних лет в UST не будут обновлены, давление на EM постепенно может уменьшаться.
Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке (иранские силы сегодня выпустили по позициям израильских военных на Голанских высотах 20 ракет) пока не рассматривается как заметный негатив для рисковых активов — фьючерсы на американские индексы сегодня утром продолжают демонстрировать позитивную динамику, прибавляя около 0,2%.
Во вторник индекс Мосбиржи закрыл торговую сессию выше отметки в 2300 б.п. Рост нефтяных котировок при умеренно-позитивном аппетите к риску на глобальных рынках может способствовать очередным попыткам индекса протестировать район отметки 2330 б.п., которая сдерживала все попытки роста с конца февраля.
Внутренние новости первой половины недели (внесение в Госдуму кандидатура Д. Медведева на пост главы Правительства и предложения по кандидатурам на посты вице-премьеров) не оказали заметного влияния на динамику российского рынка, и внешние условия на текущий момент представляются для рынка более значимыми.
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