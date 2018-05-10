В Пермском крае приставы нашли должницу с помощью её объявления в соцсети

Краснокамске судебные приставы нашли должницу с помощью объявления, которое она разместила в социальной сети.

Женщина не платила алименты, накопив долг в 110 тысяч рублей. При этом она не проживала по адресу, указанному в исполнительных документах. Должницу объявили в розыск, и пристав стал искать её с помощью Интернета. В социальной сети «ВКонтакте» нашли аккаунт женщины, а в нём — объявление о том, что она продаёт детскую обувь.

Под предлогом покупки ботинок пристав договорилась о встрече. Но заработать должнице не удалось, вместо этого её сопроводили в отдел судебных приставов для дачи объяснений. После оформления документы направили в суд.

«Суд уже рассмотрел протокол, женщине назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ. Несколько дней ей придется убирать улицы родного города. Возможно, трудотерапия заставит ее вспомнить о собственном ребенке, который очень нуждается в материнской заботе», — рассказали в отделе приставов-исполнителей по Краснокамску.