В КВЦ «Патриот» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню Победы

В «Патриот Экспо» прошло совместное торжественное собрание коллективов Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», посвящённое 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне

После торжественного выноса флага Российской Федерации и исполнения Государственного Гимна России, собравшиеся минутой молчания почтили память павших в годы войны.

Выступая перед собравшимися, начальник ФГАУ «КВЦ „Патриот“ Александр Рвачев отметил: „Мы в неоплатном долгу перед тем поколением, которое победило фашизм и отстояло мир. В память о тех, кто не вернулся с той войны, 9 мая на территории Конгрессно-выставочного центра „Патриот“ пройдёт акция „Бессмертный полк“. Это лишь малая часть того, что мы можем сделать во имя светлой памяти наших дедов и отцов, дважды подаривших нам жизнь. Приглашаю всех принять участие в этой акции.