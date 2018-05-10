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В КВЦ «Патриот» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню Победы
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В КВЦ «Патриот» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В «Патриот Экспо» прошло совместное торжественное собрание коллективов Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», посвящённое 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне
После торжественного выноса флага Российской Федерации и исполнения Государственного Гимна России, собравшиеся минутой молчания почтили память павших в годы войны.
Выступая перед собравшимися, начальник ФГАУ «КВЦ „Патриот“ Александр Рвачев отметил: „Мы в неоплатном долгу перед тем поколением, которое победило фашизм и отстояло мир. В память о тех, кто не вернулся с той войны, 9 мая на территории Конгрессно-выставочного центра „Патриот“ пройдёт акция „Бессмертный полк“. Это лишь малая часть того, что мы можем сделать во имя светлой памяти наших дедов и отцов, дважды подаривших нам жизнь. Приглашаю всех принять участие в этой акции.
Директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации „Патриот“ Мирошниченко Сергей в своём выступлении отметил, что в нашей стране нет ни одной семьи, которой бы ни коснулась война. В которой ни воевали бы отцы, деды или прадеды. „Оба трудовых коллектива с честью несут звание „Патриот“ и вносят достойный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения“, — добавил он.
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